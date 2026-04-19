20 Апреля 2026
RU

"Нефтчи" и "Гянджа" вышли полуфинал баскетбольной лиги - ОБНОВЛЕНО

Баскетбол
Новости
19 Апреля 2026 18:05
59
"Нефтчи" стал полуфиналистом Азербайджанской баскетбольной лиги, обыграв НТД в решающем третьем матче 1/4 финала со счетом 102:97.

Как сообщает İdman.Biz, противостояние дошло до третьей встречи после обмена победами в первых двух играх.

Напомним, в стартовом матче НТД победил со счетом 97:94, однако затем "Нефтчи" взял убедительный реванш - 119:99.

В решающем поединке "Нефтчи" сумел добиться нужного результата и оформить выход в полуфинал, где продолжит борьбу за титул.

Во втором матче дня встретились клубы "Орду" и "Гянджа". Игра завершилась победой "Гянджи" со счетом 88:78. Благодаря этому успеху "Гянджа" выиграла серию с общим счетом 2:1 и вышла в полуфинал.

Отметим, что первые матчи полуфинальных серий плей-офф пройдут 22–23 апреля. Согласно регламенту, в финал выйдут клубы, которые первыми одержат две победы.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Стали известны все финалисты индивидуальных наград НБА
09:16
Баскетбол

Стали известны все финалисты индивидуальных наград НБА

В каждой номинации три претендента

Леброн Джеймс побил два рекорда НБА в матче с "Хьюстоном"
06:32
Баскетбол

Леброн Джеймс побил два рекорда НБА в матче с "Хьюстоном"

Оба достижения связаны с возрастом

Давит Чивчивадзе: "Эта игра показала, насколько важно доверять местным баскетболистам"
19 Апреля 20:30
Баскетбол

Давит Чивчивадзе: "Эта игра показала, насколько важно доверять местным баскетболистам"

Главный тренер "Нефтчи" также поблагодарил соперника
Легенда НБА введен в Зал славы WWE
19 Апреля 15:16
Баскетбол

Легенда НБА введен в Зал славы WWE

Родман получил признание в мире рестлинга

Леброн Джеймс сыграл в плей-офф вместе со своим сыном
19 Апреля 10:30
Баскетбол

Леброн Джеймс сыграл в плей-офф вместе со своим сыном

Легендарный баскетболист не сдержал эмоций после матча

"Барселона" разгромила "Баварию" в Евролиге
18 Апреля 01:28
Баскетбол

"Барселона" разгромила "Баварию" в Евролиге

Испанский клуб уверенно завершил регулярный чемпионат

Самое читаемое

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки