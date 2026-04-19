"Нефтчи" и "Гянджа" вышли полуфинал баскетбольной лиги - ОБНОВЛЕНО

"Нефтчи" стал полуфиналистом Азербайджанской баскетбольной лиги, обыграв НТД в решающем третьем матче 1/4 финала со счетом 102:97.

Как сообщает İdman.Biz, противостояние дошло до третьей встречи после обмена победами в первых двух играх.

Напомним, в стартовом матче НТД победил со счетом 97:94, однако затем "Нефтчи" взял убедительный реванш - 119:99.

В решающем поединке "Нефтчи" сумел добиться нужного результата и оформить выход в полуфинал, где продолжит борьбу за титул.

Во втором матче дня встретились клубы "Орду" и "Гянджа". Игра завершилась победой "Гянджи" со счетом 88:78. Благодаря этому успеху "Гянджа" выиграла серию с общим счетом 2:1 и вышла в полуфинал.

Отметим, что первые матчи полуфинальных серий плей-офф пройдут 22–23 апреля. Согласно регламенту, в финал выйдут клубы, которые первыми одержат две победы.