Тренер "Сабаха": Я сам испытывал это как игрок"

Главный тренер "Сабаха" Римас Куртинайтис прокомментировал победу во втором матче 1/4 финала Азербайджанской баскетбольной лиги над "Нахчываном" (97:86, первая игра - 106:74)

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что второй матч получился для его команды более сложным по сравнению с первой встречей.

"По сравнению с первой игрой вторая встреча получилась для нас немного сложнее. В этом и заключается особенность стадии плей-офф. Я сам испытывал это как игрок. Когда в первом матче разница в счете большая, психологически сложно настроиться на следующую игру. Поэтому перед матчем я сказал игрокам, что еще рано думать о следующем этапе и нельзя списывать соперника со счетов", - заявил Куртинайтис.

Тренер также подчеркнул важность победы: "Думаю, что этот матч оказался для нас даже полезнее, чем первый. Эта победа дала нам импульс".