"Барселона" разгромила "Баварию" в Евролиге

Баскетбольный клуб "Барселона" одержал крупную победу над "Баварией" в матче заключительного 38-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Как сообщает İdman.Biz, встреча в Испании завершилась со счетом 95:69. Хозяева постепенно наращивали преимущество по ходу игры, выиграв три из четырех четвертей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 22 очка. Также на его счету семь подборов и пять передач.

В составе "Баварии" лучшим был Айзея Майк, который записал на свой счет 17 очков. Немецкий клуб не смог навязать борьбу сопернику и уступил с крупной разницей.