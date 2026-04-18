20 Апреля 2026
RU

"Барселона" разгромила "Баварию" в Евролиге

Баскетбол
Новости
18 Апреля 2026 01:28
58
Баскетбольный клуб "Барселона" одержал крупную победу над "Баварией" в матче заключительного 38-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Как сообщает İdman.Biz, встреча в Испании завершилась со счетом 95:69. Хозяева постепенно наращивали преимущество по ходу игры, выиграв три из четырех четвертей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 22 очка. Также на его счету семь подборов и пять передач.

В составе "Баварии" лучшим был Айзея Майк, который записал на свой счет 17 очков. Немецкий клуб не смог навязать борьбу сопернику и уступил с крупной разницей.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Стали известны все финалисты индивидуальных наград НБА
09:16
Баскетбол

Стали известны все финалисты индивидуальных наград НБА

В каждой номинации три претендента

Леброн Джеймс побил два рекорда НБА в матче с "Хьюстоном"
06:32
Баскетбол

Леброн Джеймс побил два рекорда НБА в матче с "Хьюстоном"

Оба достижения связаны с возрастом

Давит Чивчивадзе: "Эта игра показала, насколько важно доверять местным баскетболистам"
19 Апреля 20:30
Баскетбол

Давит Чивчивадзе: "Эта игра показала, насколько важно доверять местным баскетболистам"

Главный тренер "Нефтчи" также поблагодарил соперника
"Нефтчи" и "Гянджа" вышли полуфинал баскетбольной лиги - ОБНОВЛЕНО
19 Апреля 18:05
Баскетбол

"Нефтчи" и "Гянджа" вышли полуфинал баскетбольной лиги - ОБНОВЛЕНО

Команда выиграла решающий матч у НТД

Легенда НБА введен в Зал славы WWE
19 Апреля 15:16
Баскетбол

Легенда НБА введен в Зал славы WWE

Родман получил признание в мире рестлинга

Леброн Джеймс сыграл в плей-офф вместе со своим сыном
19 Апреля 10:30
Баскетбол

Леброн Джеймс сыграл в плей-офф вместе со своим сыном

Легендарный баскетболист не сдержал эмоций после матча

Самое читаемое

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки