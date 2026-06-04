Дональд Трамп посетит матч финальной серии НБА

Президент США Дональд Трамп намерен посетить третий матч финальной серии НБА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, глава американского государства планирует присутствовать на встрече "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперс", которая состоится 8 июня на арене "Мэдисон-сквер-гарден".

По информации издания, в связи с возможным визитом президента на арене уже усилены меры безопасности.

Ранее Трамп заявлял о желании посетить один из матчей финальной серии НБА, проходящих в Нью-Йорке.

Сообщается, что президент США также планировал посетить пятую игру финала Восточной конференции. Однако эта встреча не состоялась, поскольку "Нью-Йорк Никс" завершил серию досрочно и вышел в финал.

Напомним, что в первом матче решающей серии "Нью-Йорк Никс" обыграл "Сан-Антонио Сперс" и повел в противостоянии со счетом 1:0.