Робинсон планирует сыграть с переломом мизинца в первом матче финала НБА

Появились подробности травмы центрового "Нью-Йорка" Митчелла Робинсона, который получил перелом мизинца правой руки.

Как передает İdman.Biz, по информации инсайдера Шэмса Чарании, 28-летний американец получил повреждение не в четвертом матче полуфинальной серии НБА против "Кливленда"(130:93), а в домашних условиях. Ожидается, что игрок планирует принять участие в первом матче финальной серии НБА.

В этом сезоне Робинсон сыграл 60 матчей, набирая в среднем по 5,7 очка, 8,8 подбора и 1,2 блока.

"Нью-Йорк" выиграл серию с "Кливлендом" (4-0) и вышел в финал НБА, где сыграет против "Сан-Антонио". Первый матч финальной серии запланирован на 4 июня.