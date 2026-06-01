1 Июня 2026
RU

Джарвис Гарретт: "У "Гянджи" есть потенциал и мотивация для дальнейшего роста" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Баскетбол
Новости
1 Июня 2026 14:52
24
Джарвис Гарретт: "У "Гянджи" есть потенциал и мотивация для дальнейшего роста" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Одним из заметных легионеров баскетбольного сезона в Азербайджане стал Джарвис Гарретт. Он помог "Гяндже" выиграть Кубок страны, а также дойти до полуфинала чемпионата. О том, как ему игралось в лиге, американец рассказал в интервью İdman.Biz.

- Какую оценку вы бы поставили прошедшему сезону и собственной игре с точки зрения результата?

- Думаю, год получился достаточно хорошим. Конечно, всегда хочется большего, особенно когда понимаешь, что команда способна бороться за самые высокие места. Мы выиграли Кубок, и это важное достижение для клуба и города. Что касается моей игры, я старался быть полезным своим партнерам в каждом матче, помогать как в атаке, так и в защите. Но остаюсь всегда требовательным к себе и считаю, что могу показывать еще более высокий уровень.

- В финале Кубка "Гянджа" обыграла "Сабах", но полуфинал чемпионата остался за соперником. Наверное, команде не хватило сил, чтобы на равных противостоять фавориту в лиге?

- "Сабах" - очень сильный коллектив с хорошим подбором игроков и опытом. В кубковом финале мы показали характер и сыграли практически идеально. Но серия в чемпионате — это совсем другое испытание. Возможно, где-то нам действительно не хватило глубины состава и свежести, особенно в концовке сезона. Но я считаю, что команда боролась достойно и показала, что может конкурировать с любым соперником.

- Как бы вы оценили уровень первенства?

- Честно говоря, уровень чемпионата приятно удивил. В лиге много качественных легионеров, хорошие тренеры, а матчи проходят в очень конкурентной атмосфере. Мне понравилось отношение болельщиков к баскетболу — люди действительно переживают за свои команды. Также впечатлило, насколько профессионально организованы игры и вся инфраструктура вокруг чемпионата.

- По вашему, "Гянджа" реализовала весь свой потенциал или в новом сезоне можно ждать очередного прорыва?

- Мне кажется, у команды еще присутствует запас прочности для дальнейшего роста. Мы уже сделали серьезный шаг вперед и доказали, что способны реально бороться за трофеи. Если сохранить костяк команды и точечно усилить некоторые позиции, то в следующем сезоне "Гянджа" может стать еще сильнее. У клуба есть амбиции и мотивация, чтобы продолжать прогрессировать.

- Каковы дальнейшие карьерные планы?

- Сейчас восстанавливаю силы после тяжелого сезона. Это как раз тот период, когда проводишь время с семьей, запасаешься энергией. После этого буду рассматривать варианты. Конечно, мне важно оказаться в проекте, где есть высокие цели и желание побеждать. Посмотрим, что принесет межсезонье.

Зяки Фейзуллаев
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сборная Азербайджана U12 завершила свой первый международный турнир - ФОТО
14:07
Баскетбол

Сборная Азербайджана U12 завершила свой первый международный турнир - ФОТО

Юные баскетболисты заняли четвертое место в Кутаиси

Сборная Азербайджана по баскетболу сыграет за "бронзу" международного турнира
31 Мая 13:33
Баскетбол

Сборная Азербайджана по баскетболу сыграет за "бронзу" международного турнира - ФОТО

Юные баскетболисты продолжают выступление на соревновании в Грузии

В Баку открыли первую площадку проекта "Баскетбол везде"
31 Мая 12:59
Баскетбол

В Баку открыли первую площадку проекта "Баскетбол везде" - ФОТО

Инициатива направлена на развитие дворового спорта и популяризацию баскетбола

Сборная Азербайджана стартовала с двух побед на турнире в Кутаиси
30 Мая 13:49
Баскетбол

Сборная Азербайджана стартовала с двух побед на турнире в Кутаиси

Команда U12 уверенно начала международные соревнования памяти Гелы Дарсадзе

Бедри Мерич получил новую должность в Федерации баскетбола Азербайджана
30 Мая 10:51
Баскетбол

Бедри Мерич получил новую должность в Федерации баскетбола Азербайджана

Бывший наставник "Шеки" будет курировать юношеские сборные страны

Главный тренер "Барселоны" покинет пост после завершения сезона
27 Мая 20:26
Баскетбол

Главный тренер "Барселоны" покинет пост после завершения сезона

Ранее появилась информация о переговорах специалиста с клубом "Дубай"

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО
30 Мая 23:58
Гимнастика

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО

Турнир проходит в болгарском городе Варна
Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места
30 Мая 16:51
Мировой футбол

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда Эльшада Гулиева обыграла Францию и выиграла группу на Евро