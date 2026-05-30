Сборная Азербайджана стартовала с двух побед на турнире в Кутаиси

Сборная Азербайджана по баскетболу среди игроков не старше 12 лет успешно стартовала на международном турнире памяти Гелы Дарсадзе в Кутаиси.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, национальная команда одержала две победы в первых матчах соревнований.

В стартовой встрече азербайджанские баскетболисты уверенно обыграли грузинский "Телави" со счетом 55:21.

Во втором матче наша команда оказалась сильнее эстонского "Тал Тех" - 47:39.

В турнире также участвуют "ККС Баскет" (Польша), "Алматы Легион" (Казахстан), "Батуми", "Телави" и "Баско 2019" (все - Грузия).

Напомним, что международный турнир, посвященный памяти Гелы Дарсадзе, завершится 1 июня.