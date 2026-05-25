Болельщики "Нью-Йорк Никс" заплатили почти 280 тысяч долларов за билеты на решающий матч

Болельщики клуба НБА "Нью-Йорк Никс" получили возможность впервые с 1999 года увидеть финал лиги с участием своей команды вживую.

Как сообщает İdman.Biz, на фоне огромного ажиотажа цены на билеты к решающим матчам достигли рекордных показателей.

По информации платформы StubHub, два места у самой площадки на финальную игру были проданы за 279 804 доллара (примерно 474 тысячи манатов).

Ожидается, что возможный финальный матч на арене Madison Square Garden вызовет один из самых высоких зрительских интересов в современной истории клуба.

Последний раз "Нью-Йорк Никс" становился чемпионом НБА в 1973 году. Всего в своей истории клуб выигрывал титул дважды - в 1970 и 1973 годах.

Именно многолетнее ожидание нового чемпионства считается одной из главных причин невероятного спроса среди болельщиков.

В решающем противостоянии "Нью-Йорк Никс" встретится с "Кливленд Кавальерс".