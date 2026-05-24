24 Мая 2026
RU

Ратомир Делич: "Мы не боимся ни одного соперника"

Баскетбол
Новости
24 Мая 2026 12:59
21
Ратомир Делич: "Мы не боимся ни одного соперника"

Главный тренер женской сборной Азербайджана по баскетболу 3х3 Ратомир Делич поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

Как сообщает İdman.Biz, специалист заявил, что участие в турнире такого уровня является большой честью и ответственностью для команды.

"Участие в таком высококлассном турнире, как чемпионат мира, - самая большая мечта каждого спортсмена и тренера с детства. Для нас огромная гордость и серьезная ответственность бороться за титул чемпионов мира против сильнейших команд", - приводит слова Делича пресс-служба федерации.

По словам главного тренера, команда намерена максимально выкладываться в каждом матче.

"Наша цель - выходить на каждую игру только с мыслями о победе и достойно представлять свою страну. В турнире примут участие сильнейшие баскетболистки и команды мира. Несмотря на это, мы не боимся ни одного соперника. Верю, что если сохраним нынешнюю концентрацию и игровую дисциплину, то сможем конкурировать с любой сборной", - подчеркнул специалист.

Делич также отметил, что главной задачей команды будет показать свой максимум на площадке.

"Если нам удастся это сделать, то независимо от результата мы сможем быть довольны своим выступлением", - добавил он.

Отметим, что чемпионат мира по баскетболу 3х3 пройдет с 1 по 7 июня в столице Польши Варшаве.

Сборная Азербайджана выступит в группе А вместе с командами Нидерландов, Польши, Чехии и Мадагаскара.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Майкл Джордан исполнил мечту смертельно больной учительницы
23 Мая 13:09
Баскетбол

Майкл Джордан исполнил мечту смертельно больной учительницы

Легендарный баскетболист лично позвонил своей бывшей преподавательнице

Леброн возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых баскетболистов мира
22 Мая 21:16
Баскетбол

Леброн возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых баскетболистов мира

Никола Йокич не попал в топ-10 списка Forbes

Автобус баскетбольной команды попал в смертельное ДТП в России
22 Мая 15:20
Баскетбол

Автобус баскетбольной команды попал в смертельное ДТП в России - ФОТО/ВИДЕО

Игроки "Бионорд Про" возвращались с турнира по баскетболу 3x3

ФИБА пожизненно дисквалифицировала двух украинских баскетболистов за коррупцию
20 Мая 23:50
Баскетбол

ФИБА пожизненно дисквалифицировала двух украинских баскетболистов за коррупцию

Игроков признали виновными в манипулировании результатами матчей и ставках
Джамал Бей: “Оказаться на первой строчке в такой статистике особенно приятно” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BIZ
20 Мая 16:29
Баскетбол

Джамал Бей: “Оказаться на первой строчке в такой статистике особенно приятно” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BIZ

Баскетболист "Нефтчи" рассказал İdman.Biz о прошедшем сезоне и планах на ближайшее будущее

Чемпион Азербайджана подписал трехлетний контракт с Лазаром Спасичем
19 Мая 13:18
Баскетбол

Чемпион Азербайджана подписал трехлетний контракт с Лазаром Спасичем

Сербский тренер официально возглавил бакинский баскетбольный клуб

Самое читаемое

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?
21 Мая 21:50
Мировой футбол

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?

Итоговый состав на турнир в США, Канаде и Мексике будет озвучен в пятницу
Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ
21 Мая 19:37
Зимние виды спорта

Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Почему смена гражданства Александра Плющенко — это скорее пиар-ход, чем спортивная стратегия
Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера
22 Мая 12:37
ЧМ-2026

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера

главный тренер Томас Тухель определился с заявкой из 26 футболистов
Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"
21 Мая 22:44
Мировой футбол

Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"

Над возможным приглашением в клуб Ираолы работает Ричард Хьюз