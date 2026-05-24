Ратомир Делич: "Мы не боимся ни одного соперника"

Главный тренер женской сборной Азербайджана по баскетболу 3х3 Ратомир Делич поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

Как сообщает İdman.Biz, специалист заявил, что участие в турнире такого уровня является большой честью и ответственностью для команды.

"Участие в таком высококлассном турнире, как чемпионат мира, - самая большая мечта каждого спортсмена и тренера с детства. Для нас огромная гордость и серьезная ответственность бороться за титул чемпионов мира против сильнейших команд", - приводит слова Делича пресс-служба федерации.

По словам главного тренера, команда намерена максимально выкладываться в каждом матче.

"Наша цель - выходить на каждую игру только с мыслями о победе и достойно представлять свою страну. В турнире примут участие сильнейшие баскетболистки и команды мира. Несмотря на это, мы не боимся ни одного соперника. Верю, что если сохраним нынешнюю концентрацию и игровую дисциплину, то сможем конкурировать с любой сборной", - подчеркнул специалист.

Делич также отметил, что главной задачей команды будет показать свой максимум на площадке.

"Если нам удастся это сделать, то независимо от результата мы сможем быть довольны своим выступлением", - добавил он.

Отметим, что чемпионат мира по баскетболу 3х3 пройдет с 1 по 7 июня в столице Польши Варшаве.

Сборная Азербайджана выступит в группе А вместе с командами Нидерландов, Польши, Чехии и Мадагаскара.