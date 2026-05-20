21 Мая 2026
RU

ФИБА пожизненно дисквалифицировала двух украинских баскетболистов за коррупцию

Баскетбол
Новости
20 Мая 2026 23:50
38
ФИБА пожизненно дисквалифицировала двух украинских баскетболистов за коррупцию

Дисциплинарная комиссия ФИБА пожизненно дисквалифицировала украинских баскетболистов Александра Кольченко и Сергея Приймака.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмены были признаны виновными в манипулировании результатами матчей, ставках на баскетбольные соревнования и сокрытии известных фактов коррупции.

Расследование ФИБА установило, что игроки были причастны к нарушениям в матчах клубов Naic Aces из Филиппин и Adroit из Сингапура в сезонах-2024 и 2025. В том числе речь идет о двух встречах турнира Champions League East Asia в мае 2025 года.

По итогам рассмотрения дела оба баскетболиста получили одинаковое наказание - пожизненный запрет на участие в любых мероприятиях под эгидой ФИБА в качестве игроков, а также запрет на выполнение любых других функций на турнирах, признанных организацией.

Отмечается, что санкции распространяются и на соревнования на территории Украины, включая любительские турниры.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Джамал Бей: “Оказаться на первой строчке в такой статистике особенно приятно” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BIZ
20 Мая 16:29
Баскетбол

Джамал Бей: “Оказаться на первой строчке в такой статистике особенно приятно” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BIZ

Баскетболист "Нефтчи" рассказал İdman.Biz о прошедшем сезоне и планах на ближайшее будущее

Чемпион Азербайджана подписал трехлетний контракт с Лазаром Спасичем
19 Мая 13:18
Баскетбол

Чемпион Азербайджана подписал трехлетний контракт с Лазаром Спасичем

Сербский тренер официально возглавил бакинский баскетбольный клуб

БК “Сабах” подписал контракт с новым главным тренером – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ
18 Мая 11:29
Баскетбол

БК “Сабах” подписал контракт с новым главным тренером – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ

Четырехкратный чемпион Азербайджана заключил трехлетний контракт с амбициозным сербским специалистом

В НБА объявили результаты голосования MVP сезона-2025/2026
18 Мая 08:12
Баскетбол

В НБА объявили результаты голосования MVP сезона-2025/2026

Победитель опередил ближайшего преследователя на более чем 300 очков
Сербский тренер заменит Римаса Куртинайтиса в "Сабахе"
17 Мая 14:16
Баскетбол

Сербский тренер заменит Римаса Куртинайтиса в "Сабахе"

Лазар Спасич считается главным кандидатом на пост наставника чемпионов Азербайджана

Римас Куртинайтис покинул пост главного тренера баскетбольного клуба "Сабах"
16 Мая 18:30
Баскетбол

Римас Куртинайтис покинул пост главного тренера баскетбольного клуба "Сабах"

Под его руководством команда трижды подряд становилась чемпионом страны

Самое читаемое

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
20 Мая 09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории
20 Мая 06:20
Мировой футбол

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену
Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
20 Мая 18:00
Мировой футбол

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Все будет зависеть от того, на каком месте команда Унаи Эмери завершит сезон в чемпионате Англии

Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"
18 Мая 09:13
Мировой футбол

Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"

Поляк покинет стан каталонцев по окончании сезона