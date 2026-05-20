ФИБА пожизненно дисквалифицировала двух украинских баскетболистов за коррупцию

Дисциплинарная комиссия ФИБА пожизненно дисквалифицировала украинских баскетболистов Александра Кольченко и Сергея Приймака.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмены были признаны виновными в манипулировании результатами матчей, ставках на баскетбольные соревнования и сокрытии известных фактов коррупции.

Расследование ФИБА установило, что игроки были причастны к нарушениям в матчах клубов Naic Aces из Филиппин и Adroit из Сингапура в сезонах-2024 и 2025. В том числе речь идет о двух встречах турнира Champions League East Asia в мае 2025 года.

По итогам рассмотрения дела оба баскетболиста получили одинаковое наказание - пожизненный запрет на участие в любых мероприятиях под эгидой ФИБА в качестве игроков, а также запрет на выполнение любых других функций на турнирах, признанных организацией.

Отмечается, что санкции распространяются и на соревнования на территории Украины, включая любительские турниры.