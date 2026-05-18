БК “Сабах” подписал контракт с новым главным тренером – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ

Азербайджанский баскетбольный клуб “Сабах” подписал контракт с новым главным тренером.

По сообщению сербских СМИ, четырехкратный чемпион Азербайджана уже подписал контракт с 33-летним сербским специалистом Лазаром Спасичем.

Как же стало известно İdman.Biz, соглашение с одним из самых перспективных баскетбольных тренеров Европы рассчитано на три года.

Напомним, что последним местом работы молодого тренера был немецкий клуб “Ольденбург”, в котором Спасич работал сначала в качестве ассистента главного тренера, а затем возглавил тренерский штаб, существенно улучшив положение клуба в чемпионате Германии.

Добавим, что на минувшей неделе “Сабах” объявил об уходе с поста главного тренера известного литовского специалиста Римаса Куртинайтиса, который решил сосредоточиться на работе в сборной Литвы.