18 Мая 2026
RU

БК “Сабах” подписал контракт с новым главным тренером – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ

Баскетбол
Новости
18 Мая 2026 11:29
19
БК “Сабах” подписал контракт с новым главным тренером – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ

Азербайджанский баскетбольный клуб “Сабах” подписал контракт с новым главным тренером.

По сообщению сербских СМИ, четырехкратный чемпион Азербайджана уже подписал контракт с 33-летним сербским специалистом Лазаром Спасичем.

Как же стало известно İdman.Biz, соглашение с одним из самых перспективных баскетбольных тренеров Европы рассчитано на три года.

Напомним, что последним местом работы молодого тренера был немецкий клуб “Ольденбург”, в котором Спасич работал сначала в качестве ассистента главного тренера, а затем возглавил тренерский штаб, существенно улучшив положение клуба в чемпионате Германии.

Добавим, что на минувшей неделе “Сабах” объявил об уходе с поста главного тренера известного литовского специалиста Римаса Куртинайтиса, который решил сосредоточиться на работе в сборной Литвы.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В НБА объявили результаты голосования MVP сезона-2025/2026
08:12
Баскетбол

В НБА объявили результаты голосования MVP сезона-2025/2026

Победитель опередил ближайшего преследователя на более чем 300 очков
Сербский тренер заменит Римаса Куртинайтиса в "Сабахе"
17 Мая 14:16
Баскетбол

Сербский тренер заменит Римаса Куртинайтиса в "Сабахе"

Лазар Спасич считается главным кандидатом на пост наставника чемпионов Азербайджана

Римас Куртинайтис покинул пост главного тренера баскетбольного клуба "Сабах"
16 Мая 18:30
Баскетбол

Римас Куртинайтис покинул пост главного тренера баскетбольного клуба "Сабах"

Под его руководством команда трижды подряд становилась чемпионом страны
Женская команда "Нефтчи" по баскетболу 3x3 завершила выступление в Шанхае
16 Мая 14:34
Баскетбол

Женская команда "Нефтчи" по баскетболу 3x3 завершила выступление в Шанхае - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский клуб проиграл оба матча на этапе Мировой серии

Аои Кацура: "Уверена, что "Нефтчи" может добиться серьезных результатов" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
14 Мая 14:58
Баскетбол

Аои Кацура: "Уверена, что "Нефтчи" может добиться серьезных результатов" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Редакция İdman.Biz поговорила с японской баскетболисткой, недавно присоединившейся к бакинской команде

"Гянджа" вернула в состав опытную волейболистку
13 Мая 10:41
Баскетбол

"Гянджа" вернула в состав опытную волейболистку

Лейла Паршкова вновь будет выступать за клуб

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
16 Мая 11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше