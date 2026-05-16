Женская команда "Нефтчи" по баскетболу 3x3 проиграла первый матч Мировой серии - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Женская команда "Нефтчи" по баскетболу 3x3 стартовала на этапе Мировой серии в китайском Шанхае.

Как сообщает İdman.Biz, столичный клуб провел первый матч против сборной Таиланда.

Встреча завершилась победой таиландской команды со счетом 19:14.

Отметим, что сегодня коллектив под руководством Ратомира Делича проведет еще один матч. Соперником "Нефтчи" станет нидерландский "Амстердам". Встреча начнется в 13:30.

Отметим, что этап Мировой серии в Шанхае завершится 17 мая