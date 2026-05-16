Женская команда "Нефтчи" по баскетболу 3x3 проиграла первый матч Мировой серии - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Женская команда "Нефтчи" по баскетболу 3x3 стартовала на этапе Мировой серии в китайском Шанхае.
Как сообщает İdman.Biz, столичный клуб провел первый матч против сборной Таиланда.
Встреча завершилась победой таиландской команды со счетом 19:14.
Отметим, что сегодня коллектив под руководством Ратомира Делича проведет еще один матч. Соперником "Нефтчи" станет нидерландский "Амстердам". Встреча начнется в 13:30.
Женская команда "Нефтчи" по баскетболу 3x3 сегодня начнет выступление на этапе Мировой серии в китайском Шанхае.
Как сообщает İdman.Biz, коллектив под руководством главного тренера Ратомира Делича проведет два матча.
В первой встрече "черно-белые" сыграют против сборной Таиланда.
Во втором матче команда встретится с нидерландским клубом "Амстердам".
Отметим, что этап Мировой серии в Шанхае завершится 17 мая