Женская команда "Нефтчи" по баскетболу 3x3 проиграла первый матч Мировой серии - ОБНОВЛЯЕТСЯ

16 Мая 2026 12:08
Женская команда "Нефтчи" по баскетболу 3x3 проиграла первый матч Мировой серии

Женская команда "Нефтчи" по баскетболу 3x3 стартовала на этапе Мировой серии в китайском Шанхае.

Как сообщает İdman.Biz, столичный клуб провел первый матч против сборной Таиланда.

Встреча завершилась победой таиландской команды со счетом 19:14.

Отметим, что сегодня коллектив под руководством Ратомира Делича проведет еще один матч. Соперником "Нефтчи" станет нидерландский "Амстердам". Встреча начнется в 13:30.

11:43

Женская команда "Нефтчи" по баскетболу 3x3 сегодня начнет выступление на этапе Мировой серии в китайском Шанхае.

Как сообщает İdman.Biz, коллектив под руководством главного тренера Ратомира Делича проведет два матча.

В первой встрече "черно-белые" сыграют против сборной Таиланда.

Во втором матче команда встретится с нидерландским клубом "Амстердам".

Отметим, что этап Мировой серии в Шанхае завершится 17 мая

