"Голден Стэйт" продлил контракт с главным тренером Керром

"Голден Стэйт" объявил о продлении на два года контракта с главным тренером Стивом Керром.

Клуб сделал объявление 12 мая после того, как 60-летний американец достиг соглашения по сделке на прошлых выходных, сообщает İdman.Biz со ссылкой на AP.

"Я благодарен за возможность продолжать тренировать эту команду. Эта организация значила для меня очень много на протяжении последних 12 лет — от владельцев до наших игроков, тренерского штаба и болельщиков. Быть частью чего-то столь особенного — невероятная привилегия. Я рад продолжать бороться с этой группой", — сказал тренер.

"Уорриорз" пропустили плей-офф второй раз за три года. Они заняли десятое место в Западной конференции и проиграли "Финиксу" в плей-ин.

У Керра, признанного тренером года НБА в сезоне-2015/16, 604 победы и 353 поражения в регулярных чемпионатах и баланс 104-48 в плей-офф. "Голден Стэйт" завоевал свой последний чемпионский титул в 2022 году.

По данным ESPN, специалист останется самым высокооплачиваемым тренером НБА. В сезоне-2024/25 его зарплата составляла 17,5 миллиона долларов в год. Керр работает в "Голден Стэйт" с 2014 года.