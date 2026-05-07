Россиянка, желающая выступать за Азербайджан, уже с "Нефтчи" - ФОТО

Сегодня женская команда “Нефтчи” по баскетболу 3х3 успешно стартовала на этапе Мировой серии на Филиппинах.

В Маниле вместе с командой находится и 30-летняя российская баскетболистка Елизавета Братчикова. Как передает İdman.Biz, об этом свидетельствуют ее публикации в социальных сетях. Ранее в СМИ распространилась информация о том, что россиянка сможет выступать за сборную Азербайджана после одобрения спортивного гражданства.

Однако в официальной заявке “Нефтчи” на этих соревнованиях баскетболистки нет. Предположительно, Братчикова прибыла на турнир для участия в тренировочном процессе азербайджанской команды.

В ответ на запрос İdman.Biz в пресс-службе Федерации баскетбола Азербайджана по сути подтвердили переход спортсменки в сборную страны, сообщив, что официальное заявление будет сделано, как только появится точная информация.

При этом на странице ФИБА в профиле Елизаветы Братчиковой уже указано два гражданства – российское и азербайджанское. Хотя в графе национальной сборной по-прежнему значится Россия.

Согласно данным ФИБА 3x3, у девушки есть небольшой опыт игры в баскетбол 3x3. В ее профиле указано участие в одном турнире – Tinkoff Girl Power, где она выступала за команду What is thizzz. Тогда коллектив провел три матча.

В классическом же баскетболе спортсменка играла за различные российские клубы. В сезоне 2025/2026 Братчикова официально не числилась ни в одной из команд. А в прошлом сезоне (2024/2025) в составе “Ники” баскетболистка в среднем набирала 5.2 очка и делала 2.8 подбора в российской Премьер-лиге. На уровне сборной девушка выступала за юниорские и молодежные команды России, а в 2022 году получила приглашение в открытый лагерь женской сборной.