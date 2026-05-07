7 Мая 2026
RU

Россиянка, желающая выступать за Азербайджан, уже с "Нефтчи" - ФОТО

Баскетбол
Новости
7 Мая 2026 13:31
24
Россиянка, желающая выступать за Азербайджан, уже с "Нефтчи" - ФОТО

Сегодня женская команда “Нефтчи” по баскетболу 3х3 успешно стартовала на этапе Мировой серии на Филиппинах.

В Маниле вместе с командой находится и 30-летняя российская баскетболистка Елизавета Братчикова. Как передает İdman.Biz, об этом свидетельствуют ее публикации в социальных сетях. Ранее в СМИ распространилась информация о том, что россиянка сможет выступать за сборную Азербайджана после одобрения спортивного гражданства.

Однако в официальной заявке “Нефтчи” на этих соревнованиях баскетболистки нет. Предположительно, Братчикова прибыла на турнир для участия в тренировочном процессе азербайджанской команды.

В ответ на запрос İdman.Biz в пресс-службе Федерации баскетбола Азербайджана по сути подтвердили переход спортсменки в сборную страны, сообщив, что официальное заявление будет сделано, как только появится точная информация.

При этом на странице ФИБА в профиле Елизаветы Братчиковой уже указано два гражданства – российское и азербайджанское. Хотя в графе национальной сборной по-прежнему значится Россия.

Согласно данным ФИБА 3x3, у девушки есть небольшой опыт игры в баскетбол 3x3. В ее профиле указано участие в одном турнире – Tinkoff Girl Power, где она выступала за команду What is thizzz. Тогда коллектив провел три матча.

В классическом же баскетболе спортсменка играла за различные российские клубы. В сезоне 2025/2026 Братчикова официально не числилась ни в одной из команд. А в прошлом сезоне (2024/2025) в составе “Ники” баскетболистка в среднем набирала 5.2 очка и делала 2.8 подбора в российской Премьер-лиге. На уровне сборной девушка выступала за юниорские и молодежные команды России, а в 2022 году получила приглашение в открытый лагерь женской сборной.

Лейла Эминова
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Женская команда "Нефтчи" стартовала в Мировой серии с победы
12:48
Баскетбол

Женская команда "Нефтчи" стартовала в Мировой серии с победы - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Азербайджанский клуб обыграл сборную Польши

Посол Литвы отметил вклад литовских тренеров в успехи "Сабаха"
6 Мая 18:35
Азербайджанский футбол

Посол Литвы отметил вклад литовских тренеров в успехи "Сабаха"

Кястутис Вашкелявичюс высказался о развитии спорта в Азербайджане

Число баскетбольных клубов Азербайджана в еврокубках может возрасти
6 Мая 13:20
Баскетбол

Число баскетбольных клубов Азербайджана в еврокубках может возрасти

В федерации допустили участие четырех команд в следующем сезоне
Римас Куртинайтис - о чемпионстве: "Мы имеем право играть в Лиге чемпионов, и это очень здорово"
6 Мая 00:24
Баскетбол

Римас Куртинайтис - о чемпионстве: "Мы имеем право играть в Лиге чемпионов, и это очень здорово"

Главный тренер "Сабаха" также отдал должное сопернику
Состоялась церемония награждения чемпиона Азербайджанской баскетбольной лиги - ОБНОВЛЕНО
5 Мая 23:38
Баскетбол

Состоялась церемония награждения чемпиона Азербайджанской баскетбольной лиги - ОБНОВЛЕНО

Чемпионский кубок и золотые медали игрокам вручили Фарид Гаибов и Эмин Амруллаев
Главный тренер "Шеки": "Похоже, "Сабах" выиграет финальную серию"
5 Мая 14:06
Баскетбол

Главный тренер "Шеки": "Похоже, "Сабах" выиграет финальную серию"

Бедри Мерич оценил противостояние "Сабаха" и "Абшерон Лайонс"

Самое читаемое

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Мая 00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"
6 Мая 05:50
Мировой футбол

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"

"Арсенал" вышел в финал спустя 20 лет