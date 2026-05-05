"Сабах" проведет третий матч финальной серии против "Абшерон Лайонс"

"Сабах" сегодня может стать чемпионом Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.Biz, в третьем матче финальной серии бакинский клуб встретится с "Абшерон Лайонс". Игра пройдет в Бакинском дворце спорта и начнется в 19:00.

Команда уже ведет в серии со счетом 2:0. В двух предыдущих встречах "Сабах" обыграл соперника со счетом 98:93 и 112:84.

В случае новой победы "Сабах" завоюет золотые медали чемпионата.

Отметим, что по регламенту победителем Азербайджанской баскетбольной лиги становится команда, первой одержавшая три победы в финальной серии.