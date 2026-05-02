Форвард "Атланты" установил антирекорд плей-офф НБА

Форвард "Атланты Хокс" Жонатан Куминга отметился антирекордом в шестом матче первого раунда плей-офф НБА против "Нью-Йорк Никс".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Basket News, баскетболист, выйдя со скамейки, завершил встречу с показателем полезности "-44", что стало худшим результатом среди запасных игроков за всю эпоху детальной статистики.

Матч завершился разгромной победой "Нью-Йорка" со счетом 140:89. Уже по итогам первой половины "Никс" установили рекорд НБА по разнице очков в плей-офф.

Куминга провел на площадке 23 минуты, набрав 11 очков, а также записал на свой счет 2 подбора и 3 передачи.

Отметим, что "Атланта" проиграла серию со счетом 2-4 и завершила выступление в нынешнем розыгрыше плей-офф.