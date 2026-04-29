Тренер "Губы": "Отсутствие "Нефтчи" в финале вызывает сожаление"

Главный тренер баскетбольного клуба "Губа" Шахрияр Аскеров считает, что отсутствие "Нефтчи" в финале чемпионата Азербайджана стало одной из неожиданностей сезона. По мнению Аскерова, полуфинальная серия с "Абшерон Лайонс" могла сложиться иначе, если бы бакинский клуб не столкнулся с кадровыми проблемами.

"То, что "Нефтчи" не вышел в финал, вызывает определенное сожаление, потому что у команды хороший состав. Если бы у них не было травм, серия могла дойти до третьего матча. Это противостояние получилось более напряженным, чем другой полуфинал", - сказал специалист в интервью Offsideplus.az.

Говоря о финале, Аскеров подчеркнул: "Сабах" выглядит сильнее, но у "Абшерон Лайонс" тоже есть свои козыри. Особенно команда способна удивить с Фрейзером. Надеюсь, финальная серия продлится все пять матчей".

Тренер также подвел итоги сезона для своей "Губы". По его словам, команда столкнулась с рядом проблем, включая уход одного из игроков по ходу чемпионата, что сказалось на результатах.

Аскеров отметил, что в целом уровень лиги по сравнению с прошлым сезоном вырос, а большинство команд стали показывать более качественный баскетбол.

Напомним, первый матч финальной серии между "Сабахом" и "Абшерон Лайонс" пройдет сегодня в Бакинском дворце спорта. Чемпионом станет команда, первой одержавшая три победы.