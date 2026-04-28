Капитан "Нефтчи": "Нам необходимо собрать более сильный и широкий состав"

Баскетбольный клуб "Нефтчи" нуждается в усилении и расширении состава, чтобы минимизировать влияние травм на результаты матчей. Капитан команды Амиль Гамзаев подвел итоги выступления бакинцев в текущем сезоне Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ).

"На самом деле, мы очень хорошо начали сезон. Однако из-за травм завершили чемпионат совсем не так, как планировали. В полуфинале мы уступили "Абшерон Лайонс", и причиной поражения снова стали кадровые проблемы. Нам приходилось бороться, имея на площадке всего двух, а иногда трех местных баскетболистов. Считаю, что нужно собрать более сильный и широкий состав, чтобы повреждения игроков не сказывались на команде так критично", - отметил Гамзаев в беседе с Report.

35-летний игрок также добавил, что его текущий контракт с "бело-черными" подошел к концу. По словам баскетболиста, переговоров о новом соглашении пока не было, но он выразил желание продолжить карьеру в составе "Нефтчи".

Напомним, что бакинский клуб завершил борьбу за титул на стадии полуфинала АБЛ, проиграв оба матча серии против "Абшерон Лайонс" со счетом 89:95 и 81:90.