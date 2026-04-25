Азербайджанская баскетбольная лига: "Гянджа" сыграет с "Сабахом"

В Азербайджанской баскетбольной лиге сегодня начнутся ответные матчи полуфинального этапа. Первую игру этой стадии проведут "Гянджа" и "Сабах".

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится в Гянджинском дворце спорта.

Начало матча запланировано на 14:00.

Для обеих команд предстоящая игра имеет важное значение в борьбе за выход в финал чемпионата. "Гянджа" постарается использовать фактор домашней площадки, тогда как "Сабах" намерен сделать шаг к решающей серии.

Полуфинальные противостояния проходят в напряженной борьбе, а каждая встреча может оказаться ключевой в определении финалистов сезона.

Вторая полуфинальная пара выйдет на площадку завтра. Между собой сыграют "Нефтчи" и "Абшерон Лайонс".