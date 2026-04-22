23 Апреля 2026
RU

Главный тренер "Сабаха": "Мы справились с давлением"

Баскетбол
Новости
22 Апреля 2026 22:28
45
Главный тренер "Сабаха" Римас Куртинайтис поделился мнением после первого полуфинального матча Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась уверенной победой "Сабаха" над "Гянджей" со счетом 95:67.

Куртинайтис подчеркнул, что доволен действиями своей команды, особенно в обороне: "Прежде всего хочу сказать, что каждый наш игрок индивидуально произвел хорошее впечатление. В плей-офф ответственность выше. В первой игре нашим главным преимуществом стала уверенная игра в защите. Мы не дали сопернику набрать много очков и справились с давлением. Думаю, в последней четверти мы физически превосходили соперника. Я доволен нашей игрой. Но борьба продолжается. Ничего еще не решено. Мы должны забыть этот результат и готовиться к выездному матчу".

Отметим, что "Сабах" повел в серии и сделал первый шаг к выходу в финал.

İdman.Biz
Тэги:

