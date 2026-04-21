Леброн Джеймс может завершить карьеру уже в апреле

41-летний форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс может объявить о завершении профессиональной карьеры уже в конце апреля.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Semafor, такой сценарий возможен в случае вылета "Лейкерс" из плей-офф НБА на ранней стадии. В частности, речь идет о возможном поражении от "Хьюстон Рокетс" в первом раунде.

Отмечается, что обсуждение будущего Джеймса затрагивалось на конференции Semafor World Economy, где его партнер Маверик Картер указал на новые возможности в сфере технологий и медиа, которые могут повлиять на решение игрока.

При этом не исключается, что четырехкратный чемпион НБА может отложить завершение карьеры до конца следующего сезона.