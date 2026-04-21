Леброн Джеймс может завершить карьеру уже в апреле

21 Апреля 2026 00:16
41-летний форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс может объявить о завершении профессиональной карьеры уже в конце апреля.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Semafor, такой сценарий возможен в случае вылета "Лейкерс" из плей-офф НБА на ранней стадии. В частности, речь идет о возможном поражении от "Хьюстон Рокетс" в первом раунде.

Отмечается, что обсуждение будущего Джеймса затрагивалось на конференции Semafor World Economy, где его партнер Маверик Картер указал на новые возможности в сфере технологий и медиа, которые могут повлиять на решение игрока.

При этом не исключается, что четырехкратный чемпион НБА может отложить завершение карьеры до конца следующего сезона.

Новости по теме

Стали известны все финалисты индивидуальных наград НБА
20 Апреля 09:16
Баскетбол

Стали известны все финалисты индивидуальных наград НБА

В каждой номинации три претендента

Леброн Джеймс побил два рекорда НБА в матче с "Хьюстоном"
20 Апреля 06:32
Баскетбол

Леброн Джеймс побил два рекорда НБА в матче с "Хьюстоном"

Оба достижения связаны с возрастом

Давит Чивчивадзе: "Эта игра показала, насколько важно доверять местным баскетболистам"
19 Апреля 20:30
Баскетбол

Давит Чивчивадзе: "Эта игра показала, насколько важно доверять местным баскетболистам"

Главный тренер "Нефтчи" также поблагодарил соперника
"Нефтчи" и "Гянджа" вышли полуфинал баскетбольной лиги - ОБНОВЛЕНО
19 Апреля 18:05
Баскетбол

"Нефтчи" и "Гянджа" вышли полуфинал баскетбольной лиги - ОБНОВЛЕНО

Команда выиграла решающий матч у НТД

Легенда НБА введен в Зал славы WWE
19 Апреля 15:16
Баскетбол

Легенда НБА введен в Зал славы WWE

Родман получил признание в мире рестлинга

Леброн Джеймс сыграл в плей-офф вместе со своим сыном
19 Апреля 10:30
Баскетбол

Леброн Джеймс сыграл в плей-офф вместе со своим сыном

Легендарный баскетболист не сдержал эмоций после матча

Самое читаемое

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
20 Апреля 08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль