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Азербайджан сыграет с Германией в 1/4 финале Кубка мира по баскетболу 3x3

Баскетбол
Новости
6 Июня 2026 09:34
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Азербайджан сыграет с Германией в 1/4 финале Кубка мира по баскетболу 3x3

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 сыграет с Германией в четвертьфинале Кубка мира
Наша команда продолжает борьбу за медали турнира в Варшаве

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 сегодня проведет четвертьфинальный матч Кубка мира, проходящего в столице Польши Варшаве.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством Ратомира Делича встретится со сборной Германии.

Матч начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Напомним, что накануне азербайджанские баскетболистки в раунде плей-ин одержали победу над сборной Литвы со счетом 14:12 и вышли в четвертьфинал турнира.

İdman.Biz
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