5 Июня 2026
RU

Азербайджан сыграет с Литвой за выход в 1/4 финала чемпионата мира

Баскетбол
Новости
5 Июня 2026 11:33
20
Азербайджан сыграет с Литвой за выход в 1/4 финала чемпионата мира

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 сегодня проведет матч плей-ин чемпионата мира.

Как сообщает İdman.Biz, национальная команда встретится со сборной Литвы в борьбе за путевку в четвертьфинал турнира.

Матч начнется в 22:00 по бакинскому времени.

Сборная Азербайджана успешно выступила на групповом этапе. Команда одержала победы над Мадагаскаром, Чехией и Польшей, уступив только сборной Нидерландов.

В заключительном матче группы азербайджанские баскетболистки обыграли Польшу со счетом 20:13 и обеспечили себе место в стадии плей-ин.

Победа над Литвой позволит сборной Азербайджана выйти в четвертьфинал чемпионата мира.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Дональд Трамп посетит матч финальной серии НБА
4 Июня 11:59
Баскетбол

Дональд Трамп посетит матч финальной серии НБА

Президент США планирует присутствовать на игре в Нью-Йорке

Азербайджан вышел в play-in Кубка мира по баскетболу 3х3
3 Июня 21:25
Баскетбол

Азербайджан вышел в play-in Кубка мира по баскетболу 3х3 - ОБНОВЛЕНО

Женская сборная по баскетболу 3х3 успешно провела второй игровой день в Варшаве

Представитель Азербайджана принял участие в семинаре ФИБА в Болгарии
3 Июня 17:36
Баскетбол

Представитель Азербайджана принял участие в семинаре ФИБА в Болгарии

На мероприятии обсуждались изменения в правилах и подготовка арбитров

Волейболистка "Гянджи" получила вызов в сборную Украины
3 Июня 14:11
Баскетбол

Волейболистка "Гянджи" получила вызов в сборную Украины

Олена Напалкова может сыграть в Лиге наций и чемпионате Европы

Робинсон планирует сыграть с переломом мизинца в первом матче финала НБА
3 Июня 06:30
Баскетбол

Робинсон планирует сыграть с переломом мизинца в первом матче финала НБА

Первый матч финальной серии запланирован на 4 июня
Сборная Азербайджана проведет очередные матчи на Кубке мира
2 Июня 10:29
Баскетбол

Сборная Азербайджана проведет очередные матчи на Кубке мира

Соперниками нашей команды станут Чехия и Польша

Самое читаемое

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций
3 Июня 14:23
Мировой футбол

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций

Азербайджанский клуб не допущен к участию в Лиге конференций сезона-2026/2027

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО
4 Июня 23:36
Национальная сборная

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Подопечные Эльшада Гулиева обыграли в финале сборную Украины

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
4 Июня 15:06
Национальная сборная

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финалисты Евро – Азербайджан и Украина – уже встречались в 2025 году: тогда их матч завершился ничьей, а теперь они разыграют главный трофей континента

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
3 Июня 01:04
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

В полуфинале наша сборная встретится с командой Румынии