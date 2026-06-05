Азербайджан сыграет с Литвой за выход в 1/4 финала чемпионата мира

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 сегодня проведет матч плей-ин чемпионата мира.

Как сообщает İdman.Biz, национальная команда встретится со сборной Литвы в борьбе за путевку в четвертьфинал турнира.

Матч начнется в 22:00 по бакинскому времени.

Сборная Азербайджана успешно выступила на групповом этапе. Команда одержала победы над Мадагаскаром, Чехией и Польшей, уступив только сборной Нидерландов.

В заключительном матче группы азербайджанские баскетболистки обыграли Польшу со счетом 20:13 и обеспечили себе место в стадии плей-ин.

Победа над Литвой позволит сборной Азербайджана выйти в четвертьфинал чемпионата мира.