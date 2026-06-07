Азербайджан сыграет с США за выход в финал Кубка мира

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 сегодня проведет полуфинальный матч Кубка мира, который проходит в Варшаве (Польша).

Как сообщает İdman.Biz, соперником нашей команды станет сборная США. Встреча начнется в 19:30 по бакинскому времени.

На пути к полуфиналу азербайджанская команда заняла второе место в группе A. Наша сборная одержала победы над Мадагаскаром (21:13), Чехией (14:11) и Польшей (20:13), уступив лишь Нидерландам (13:19).

В плей-ин азербайджанские баскетболистки обыграли Литву со счетом 14:12, а в четвертьфинале оказались сильнее Германии - 18:16.