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Сборная Азербайджана проведет очередные матчи на Кубке мира

Баскетбол
Новости
3 Июня 2026 09:39
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Сборная Азербайджана проведет очередные матчи на Кубке мира

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 завтра проведет очередные матчи на Кубке мира, который проходит в столице Польши Варшаве.

Как сообщает İdman.Biz, выступающая в группе А команда сначала встретится со сборной Чехии.

Матч начнется в 19:05 по бакинскому времени.

Во второй игре дня сборная Азербайджана сыграет с хозяйками турнира - командой Польши. Начало встречи запланировано на 20:55 по бакинскому времени.

Напомним, накануне в первом матче группового этапа азербайджанские баскетболистки встретились со сборной Мадагаскара и одержали уверенную победу со счетом 21:13. Также команда под руководством Ратомира Делича в рамках группы A встретилась со сборной Нидерландов.

Матч завершился победой соперника со счетом 19:13.

Напомним, что чемпионат мира по баскетболу 3х3 завершится 7 июня.

İdman.Biz
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