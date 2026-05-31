Сборная Азербайджана по баскетболу сыграет за "бронзу" международного турнира - ФОТО

Сборная Азербайджана по баскетболу среди игроков до 12 лет продолжает выступление на международном турнире имени Гелы Дарсадзе в Грузии.

Как сообщает İdman.Biz, 30 мая азербайджанская команда провела два матча.

Сначала наша сборная уверенно обыграла грузинский клуб BC Batumi со счетом 63:29.

Во второй встрече дня азербайджанские баскетболисты уступили казахстанской команде Almaty Legion - 41:53.

После этих результатов сборная Азербайджана U-12 сыграет матч за третье место на турнире.

Напомним, ранее команда успешно стартовала на соревновании, победив грузинский Telavi со счетом 55:21 и эстонский TalTeç - 47:39.

İdman.Biz
