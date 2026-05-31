В Баку открыли первую площадку проекта "Баскетбол везде" - ФОТО

В Баку состоялось открытие первой площадки в рамках проекта "Баскетбол везде!", направленного на развитие баскетбола в столице.

Как сообщает İdman.Biz, проект реализуется по инициативе баскетбольного клуба "Сабах" при поддержке Федерации баскетбола Азербайджана.

Первая площадка была открыта в Ясамальском районе по адресу улица Шафаята Мехтиева, 50B. В церемонии приняли участие баскетболисты "Сабаха" Эндер Поладханлы, Ширзад Ширзадов и Камран Мамедов.

Основная цель проекта - сделать баскетбол более доступным, помочь молодежи с пользой проводить свободное время и внести вклад в развитие спортивной инфраструктуры во дворах и районах города.

Также сообщается, что в рамках проекта жители могут предлагать территории, которые, по их мнению, подходят для создания новых баскетбольных площадок.