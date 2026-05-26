Азербайджанские баскетболистки отправились в Беларусь

Женские юношеские сборные Азербайджана по баскетболу отправились в Беларусь для продолжения подготовки к чемпионату Европы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, в учебнотренировочном сборе примут участие команды U16, U18 и U20.

Подготовка пройдет с 26 мая по 4 июня.

Ожидается, что в рамках сбора команды проведут серию тренировок и контрольных матчей перед стартом европейских соревнований.

Федерация рассматривает этот этап подготовки как важную часть развития молодежного женского баскетбола в стране.