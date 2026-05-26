26 Мая 2026
RU

Азербайджанские баскетболистки отправились в Беларусь

Баскетбол
Новости
26 Мая 2026 18:19
25
Азербайджанские баскетболистки отправились в Беларусь

Женские юношеские сборные Азербайджана по баскетболу отправились в Беларусь для продолжения подготовки к чемпионату Европы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, в учебнотренировочном сборе примут участие команды U16, U18 и U20.

Подготовка пройдет с 26 мая по 4 июня.

Ожидается, что в рамках сбора команды проведут серию тренировок и контрольных матчей перед стартом европейских соревнований.

Федерация рассматривает этот этап подготовки как важную часть развития молодежного женского баскетбола в стране.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Никс" впервые за 27 лет вышли в финал НБА и переписали историю плей-офф
10:13
Баскетбол

"Никс" впервые за 27 лет вышли в финал НБА и переписали историю плей-офф - ВИДЕО

Нью-Йорк уничтожил "Кливленд", установил рекорды эффективности и стал главной сенсацией сезона

Объявлен состав сборной Азербайджана на чемпионат мира по баскетболу 3x3
25 Мая 20:02
Баскетбол

Объявлен состав сборной Азербайджана на чемпионат мира по баскетболу 3x3

Женская команда впервые выступит на мировом первенстве

Болельщики "Нью-Йорк Никс" заплатили почти 280 тысяч долларов за билеты на решающий матч
25 Мая 17:28
Баскетбол

Болельщики "Нью-Йорк Никс" заплатили почти 280 тысяч долларов за билеты на решающий матч

Клуб впервые с 1999 года вышел в финал НБА

"Олимпиакос" победил "Реал" и стал чемпионом Евролиги
25 Мая 03:06
Баскетбол

"Олимпиакос" победил "Реал" и стал чемпионом Евролиги

Греческий клуб выиграл Евролигу в четвертый раз в истории
Ратомир Делич: "Мы не боимся ни одного соперника"
24 Мая 12:59
Баскетбол

Ратомир Делич: "Мы не боимся ни одного соперника"

Женская команда по баскетболу 3х3 готовится к чемпионату мира в Варшаве

Майкл Джордан исполнил мечту смертельно больной учительницы
23 Мая 13:09
Баскетбол

Майкл Джордан исполнил мечту смертельно больной учительницы

Легендарный баскетболист лично позвонил своей бывшей преподавательнице

Самое читаемое

Шакира выпустила клип к ЧМ-2026 с участием Месси, Холанда и Мбаппе
24 Мая 10:07
ЧМ-2026

Шакира выпустила клип к ЧМ-2026 с участием Месси, Холанда и Мбаппе - ВИДЕО

Аргентинец в начале видео заявил: "Шакира, мы готовы!"
"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Мая 01:54
Мировой футбол

"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Ювентус" остался без ЛЧ
"Халл Сити" обыграл "Мидлсбро" и вышел в АПЛ - ВИДЕО
23 Мая 20:42
Мировой футбол

"Халл Сити" обыграл "Мидлсбро" и вышел в АПЛ - ВИДЕО

Единственный гол забил Оливер Макбарни
Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО
25 Мая 13:08
Другое

Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО

44-летняя женщина сумела спастись с помощью запасного парашюта