Азербайджанские баскетболистки отправились в Беларусь

Женские юношеские сборные Азербайджана по баскетболу отправились в Беларусь для продолжения подготовки к чемпионату Европы.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, в учебнотренировочном сборе примут участие команды U16, U18 и U20.
Подготовка пройдет с 26 мая по 4 июня.
Ожидается, что в рамках сбора команды проведут серию тренировок и контрольных матчей перед стартом европейских соревнований.
Федерация рассматривает этот этап подготовки как важную часть развития молодежного женского баскетбола в стране.