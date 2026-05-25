"Олимпиакос" победил "Реал" и стал чемпионом Евролиги

"Олимпиакос" обыграл "Реал" в финале Евролиги — 92:85. Игра проходила на арене Telekom Center Athens в Афинах.

У греческой команды самым результативным игроком стал француз Эван Фурнье — 20 очков, 5 подборов и 4 передачи. У испанской команды больше всех очков набрал Трей Лайлз — 24. Также на счету канадца восемь подборов. Форвард "Реала" Марио Хезоня отметился 19 очками и 5 передачами.

"Олимпиакос" выиграл Евролигу в четвертый раз в истории и впервые с сезона-2012/13. Рекорд принадлежит "Реалу" — 11 трофеев.