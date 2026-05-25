25 Мая 2026
RU

"Олимпиакос" победил "Реал" и стал чемпионом Евролиги

Баскетбол
Новости
25 Мая 2026 03:06
21
"Олимпиакос" победил "Реал" и стал чемпионом Евролиги

"Олимпиакос" обыграл "Реал" в финале Евролиги — 92:85. Игра проходила на арене Telekom Center Athens в Афинах, сообщает İdman.Biz.

У греческой команды самым результативным игроком стал француз Эван Фурнье — 20 очков, 5 подборов и 4 передачи. У испанской команды больше всех очков набрал Трей Лайлз — 24. Также на счету канадца восемь подборов. Форвард "Реала" Марио Хезоня отметился 19 очками и 5 передачами.

"Олимпиакос" выиграл Евролигу в четвертый раз в истории и впервые с сезона-2012/13. Рекорд принадлежит "Реалу" — 11 трофеев.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Ратомир Делич: "Мы не боимся ни одного соперника"
24 Мая 12:59
Баскетбол

Ратомир Делич: "Мы не боимся ни одного соперника"

Женская команда по баскетболу 3х3 готовится к чемпионату мира в Варшаве

Майкл Джордан исполнил мечту смертельно больной учительницы
23 Мая 13:09
Баскетбол

Майкл Джордан исполнил мечту смертельно больной учительницы

Легендарный баскетболист лично позвонил своей бывшей преподавательнице

Леброн возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых баскетболистов мира
22 Мая 21:16
Баскетбол

Леброн возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых баскетболистов мира

Никола Йокич не попал в топ-10 списка Forbes

Автобус баскетбольной команды попал в смертельное ДТП в России
22 Мая 15:20
Баскетбол

Автобус баскетбольной команды попал в смертельное ДТП в России - ФОТО/ВИДЕО

Игроки "Бионорд Про" возвращались с турнира по баскетболу 3x3

ФИБА пожизненно дисквалифицировала двух украинских баскетболистов за коррупцию
20 Мая 23:50
Баскетбол

ФИБА пожизненно дисквалифицировала двух украинских баскетболистов за коррупцию

Игроков признали виновными в манипулировании результатами матчей и ставках
Джамал Бей: “Оказаться на первой строчке в такой статистике особенно приятно” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BIZ
20 Мая 16:29
Баскетбол

Джамал Бей: “Оказаться на первой строчке в такой статистике особенно приятно” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BIZ

Баскетболист "Нефтчи" рассказал İdman.Biz о прошедшем сезоне и планах на ближайшее будущее

Самое читаемое

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера
22 Мая 12:37
ЧМ-2026

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера

главный тренер Томас Тухель определился с заявкой из 26 футболистов
В России резко раскритиковали Плющенко-младшего за переход в сборную Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ
22 Мая 14:48
Зимние виды спорта

В России резко раскритиковали Плющенко-младшего за переход в сборную Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ

При этом заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не считает, что россияне потеряли талантливого фигуриста

Лапорта высказался о возможном переходе Холанда и Альвареса в "Барселону"
22 Мая 23:30
Мировой футбол

Лапорта высказался о возможном переходе Холанда и Альвареса в "Барселону"

Президент каталонцев заявил, что клуб способен претендовать на лучших игроков мира
Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ
23 Мая 17:38
Мировой футбол

Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В заключительном туре чемпионата Испании будут расставлены все точки над i