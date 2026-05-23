23 Мая 2026
Майкл Джордан исполнил мечту смертельно больной учительницы

23 Мая 2026 13:09
Легендарный американский баскетболист Майкл Джордан исполнил мечту своей бывшей учительницы, которая тяжело больна.

Как сообщает İdman.Biz, женщина, находящаяся в хосписе, часто вспоминала школьные годы и рассказывала о своем талантливом ученике.

После этого сотрудники хосписа решили обратиться к баскетбольной легенде.

В итоге Джордан лично созвонился со своей бывшей учительницей мисс Эттой. Во время разговора стороны вспоминали школьные годы, смеялись и делились теплыми воспоминаниями.

История быстро распространилась в социальных сетях и вызвала эмоциональную реакцию у поклонников спорта по всему миру.

