Майкл Джордан исполнил мечту смертельно больной учительницы

Легендарный американский баскетболист Майкл Джордан исполнил мечту своей бывшей учительницы, которая тяжело больна.
Как сообщает İdman.Biz, женщина, находящаяся в хосписе, часто вспоминала школьные годы и рассказывала о своем талантливом ученике.
После этого сотрудники хосписа решили обратиться к баскетбольной легенде.
В итоге Джордан лично созвонился со своей бывшей учительницей мисс Эттой. Во время разговора стороны вспоминали школьные годы, смеялись и делились теплыми воспоминаниями.
История быстро распространилась в социальных сетях и вызвала эмоциональную реакцию у поклонников спорта по всему миру.