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Волейболистка "Гянджи" получила вызов в сборную Украины

Баскетбол
Новости
3 Июня 2026 14:11
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Волейболистка "Гянджи" получила вызов в сборную Украины

Волейболистка "Гянджи" Олена Напалкова вызвана в сборную Украины.

Как сообщает İdman.Biz, об этом сообщил волейбольный клуб "Гянджа".

Главный тренер национальной команды Украины Якуб Глушак включил Напалкову в состав на матчи Лиги наций и чемпионата Европы.

Первый игровой недельный цикл Лиги наций пройдет в Канаде. С 3 по 7 июня сборная Украины встретится с командами США, Германии, Японии и Франции.

На чемпионате Европы украинская команда выступит в группе B. Матчи этого этапа турнира пройдут с 21 по 27 августа в Чехии.

İdman.Biz
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