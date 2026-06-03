Волейболистка "Гянджи" получила вызов в сборную Украины

Волейболистка "Гянджи" Олена Напалкова вызвана в сборную Украины.

Как сообщает İdman.Biz, об этом сообщил волейбольный клуб "Гянджа".

Главный тренер национальной команды Украины Якуб Глушак включил Напалкову в состав на матчи Лиги наций и чемпионата Европы.

Первый игровой недельный цикл Лиги наций пройдет в Канаде. С 3 по 7 июня сборная Украины встретится с командами США, Германии, Японии и Франции.

На чемпионате Европы украинская команда выступит в группе B. Матчи этого этапа турнира пройдут с 21 по 27 августа в Чехии.