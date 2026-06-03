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Представитель Азербайджана принял участие в семинаре ФИБА в Болгарии

Баскетбол
Новости
3 Июня 2026 17:36
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Представитель Азербайджана принял участие в семинаре ФИБА в Болгарии

Национальный инструктор Международной федерации баскетбола (ФИБА) в Азербайджане Алекпер Гасанов принял участие в специализированном семинаре организации в Болгарии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, мероприятие прошло в городе Самоков с 29 мая по 1 июня.

В семинаре приняли участие представители баскетбольных федераций европейских стран.

В ходе встречи обсуждались последние изменения в правилах игры, критерии судейства, подготовка арбитров, а также вопросы повышения качества работы судейского корпуса.

Мероприятие было организовано Международной федерацией баскетбола в рамках программы развития и совершенствования баскетбольного судейства в Европе.

İdman.Biz
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