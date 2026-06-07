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Азербайджан готовится к решающим матчам отбора Евро-2029

Баскетбол
Новости
7 Июня 2026 12:32
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Азербайджан готовится к решающим матчам отбора Евро-2029

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу приступила к подготовке к заключительным матчам группового этапа предварительной квалификации чемпионата Европы 2029 года.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством главного тренера Тахира Бахшиева проведет учебно-тренировочный сбор в Гяндже с 7 по 14 июня.

В состав, вызванный на сбор, вошли Амиль Гамзаев, Камран Мамедов, Эндар Поладханлы, Ширзад Ширзадов, Эльшад Ширзадов, Джабраил Акберов, Акбер Мамедов, Улаш Тургут, Эрджан Донат, Саид Исмаилов, Эмануэль Агбасон, Орхан Айдын, Ниджат Мамедли и Дерин Беркоз.

Подготовка направлена на предстоящие матчи против сборных Люксембурга и Ирландии, которые будут иметь ключевое значение для азербайджанской команды в борьбе за успешное завершение группового этапа.

Отметим, что наряду с основной сборной в тренировочном процессе в Гяндже также примут участие национальные команды U-18 и U-20.

İdman.Biz
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