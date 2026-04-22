Баскетболист "Абшерон Лайонс" досрочно завершил сезон из-за травмы

Стало известно состояние игрока "Абшерон Лайонс" Джейлена Шоу, получившего травму в матче 20-го тура регулярного чемпионата Азербайджанской баскетбольной лиги против "Сабаха".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, главный тренер команды Эрхан Токер заявил, что американский баскетболист не сможет помочь команде в полуфинальных матчах против "Нефтчи", так как получил повреждение колена.

"Для Джейлена Шоу сезон уже закончился раньше времени", — сказал Токер.

Напомним, первый матч полуфинальной серии между "Абшерон Лайонс" и "Нефтчи" состоится 23 апреля.