Баскетболист "Абшерон Лайонс" досрочно завершил сезон из-за травмы

22 Апреля 2026 13:22
Баскетболист "Абшерон Лайонс" досрочно завершил сезон из-за травмы

Стало известно состояние игрока "Абшерон Лайонс" Джейлена Шоу, получившего травму в матче 20-го тура регулярного чемпионата Азербайджанской баскетбольной лиги против "Сабаха".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, главный тренер команды Эрхан Токер заявил, что американский баскетболист не сможет помочь команде в полуфинальных матчах против "Нефтчи", так как получил повреждение колена.

"Для Джейлена Шоу сезон уже закончился раньше времени", — сказал Токер.

Напомним, первый матч полуфинальной серии между "Абшерон Лайонс" и "Нефтчи" состоится 23 апреля.

İdman.Biz
