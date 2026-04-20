Леброн Джеймс побил два рекорда НБА в матче с "Хьюстоном"

20 Апреля 2026 06:32
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в первом матче первого раунда плей-офф с "Хьюстон Рокетс" превзошел два достижения легендарного разыгрывающего "Юты" Джона Стоктона, связанных с возрастом, сообщает İdman.Biz.

41-летний баскетболист набрал 19 очков, выполнил 13 передач и сделал восемь подборов за 38 минут, став самым возрастным игроком в истории плей-офф, оформившим дабл-дабл из очков и передач. Также он побил рекорд Стоктона как самый возрастной игрок с 10+ передачами в матче плей-офф.

Напомним, "Лейкерс" обыграли "Рокетс" в первом матче серии со счетом 107:98. Второй матч состоится во вторник, 22 апреля, в Лос-Анджелесе.

