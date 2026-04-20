Стали известны все финалисты индивидуальных наград НБА

НБА объявила всех финалистов индивидуальных наград.

Лучший клатчер: Энтони Эдвардс ("Миннесота Тимбервулвз"), Шэй Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер") и Джамал Мюррэй ("Денвер Наггетс").

Лучший по игре в защите — DPOY: Чел Холмгрен ("Оклахома-Сити Тандер"), Осар Томпсон ("Детройт Пистонс") и Виктор Вембаньяма ("Сан-Антонио Сперс").

Самый прогрессирующий игрок: Никил Александер-Уокер ("Атланта Хокс"), Дени Авдия ("Портленд Трэйл Блэйзерс") и Джейлен Дюрен ("Детройт Пистонс").

MVP: Шэй Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер"), Никола Йокич ("Денвер Наггетс") и Виктор Вембаньяма ("Сан-Антонио Сперс").

Новичок года: Ви Джей Эджкомб ("Филадельфия Севенти Сиксерс"), Купер Флэгг ("Даллас Маверикс") и Кон Книппел ("Шарлотт Хорнетс").

Лучший шестой игрок: Тим Хардуэй-мл ("Денвер Наггетс"), Хайме Хакес-мл ("Майами Хит"), Келдон Джонсон ("Сан-Антонио Сперс").

Тренер года: Джей Би Бикерстафф ("Детройт Пистонс"), Митч Джонсон ("Сан-Антонио Сперс") и Джо Маззулла ("Бостон Селтикс").