Стали известны все финалисты индивидуальных наград НБА

20 Апреля 2026 09:16
НБА объявила всех финалистов индивидуальных наград.

İdman.Biz представляет список номинантов:

Лучший клатчер: Энтони Эдвардс ("Миннесота Тимбервулвз"), Шэй Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер") и Джамал Мюррэй ("Денвер Наггетс").

Лучший по игре в защите — DPOY: Чел Холмгрен ("Оклахома-Сити Тандер"), Осар Томпсон ("Детройт Пистонс") и Виктор Вембаньяма ("Сан-Антонио Сперс").

Самый прогрессирующий игрок: Никил Александер-Уокер ("Атланта Хокс"), Дени Авдия ("Портленд Трэйл Блэйзерс") и Джейлен Дюрен ("Детройт Пистонс").

MVP: Шэй Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер"), Никола Йокич ("Денвер Наггетс") и Виктор Вембаньяма ("Сан-Антонио Сперс").

Новичок года: Ви Джей Эджкомб ("Филадельфия Севенти Сиксерс"), Купер Флэгг ("Даллас Маверикс") и Кон Книппел ("Шарлотт Хорнетс").

Лучший шестой игрок: Тим Хардуэй-мл ("Денвер Наггетс"), Хайме Хакес-мл ("Майами Хит"), Келдон Джонсон ("Сан-Антонио Сперс").

Тренер года: Джей Би Бикерстафф ("Детройт Пистонс"), Митч Джонсон ("Сан-Антонио Сперс") и Джо Маззулла ("Бостон Селтикс").

Новости по теме

Леброн Джеймс побил два рекорда НБА в матче с "Хьюстоном"
06:32
Баскетбол

Леброн Джеймс побил два рекорда НБА в матче с "Хьюстоном"

Оба достижения связаны с возрастом

Давит Чивчивадзе: "Эта игра показала, насколько важно доверять местным баскетболистам"
19 Апреля 20:30
Баскетбол

Давит Чивчивадзе: "Эта игра показала, насколько важно доверять местным баскетболистам"

Главный тренер "Нефтчи" также поблагодарил соперника
"Нефтчи" и "Гянджа" вышли полуфинал баскетбольной лиги - ОБНОВЛЕНО
19 Апреля 18:05
Баскетбол

"Нефтчи" и "Гянджа" вышли полуфинал баскетбольной лиги - ОБНОВЛЕНО

Команда выиграла решающий матч у НТД

Легенда НБА введен в Зал славы WWE
19 Апреля 15:16
Баскетбол

Легенда НБА введен в Зал славы WWE

Родман получил признание в мире рестлинга

Леброн Джеймс сыграл в плей-офф вместе со своим сыном
19 Апреля 10:30
Баскетбол

Леброн Джеймс сыграл в плей-офф вместе со своим сыном

Легендарный баскетболист не сдержал эмоций после матча

"Барселона" разгромила "Баварию" в Евролиге
18 Апреля 01:28
Баскетбол

"Барселона" разгромила "Баварию" в Евролиге

Испанский клуб уверенно завершил регулярный чемпионат

Самое читаемое

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки