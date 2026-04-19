Давит Чивчивадзе: "Эта игра показала, насколько важно доверять местным баскетболистам"

Главный тренер "Нефтчи" Давит Чивчивадзе подвел итоги победы в третьем матче 1/4 финала Азербайджанской баскетбольной лиги против НТД (102:97, счет в серии — 2:1), которая вывела команду в полуфинал, передает İdman.Biz.

"Поздравляю всех членов "Нефтчи" с этой победой. Несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись, игроки проявили характер и добились результата. Наши легионеры в этом матче выложились на максимум. Эта игра также показала, насколько важно доверять местным баскетболистам и задействовать их на площадке.

Благодарю каждого игрока за проделанную работу и самоотдачу. В то же время хочу отдельно отметить НТД — это был очень серьезный соперник, который на протяжении всей встречи заставлял нас действовать на пределе. Желаю им успехов в дальнейшем.

Особая благодарность нашим болельщикам — их поддержка действительно сыграла свою роль. Теперь мы сосредоточимся на полуфинале и постараемся показать там свою лучшую игру", — заявил Чивчивадзе.