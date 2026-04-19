Легенда НБА введен в Зал славы WWE

Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман включен в Зал славы WWE.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Yahoo Sports, церемония прошла в ночь на 18 апреля. 64-летний американец стал частью Зала славы крупнейшего рестлинг-промоушена.

В своей речи Родман отметил вклад легенды рестлинга Халка Хогана и подчеркнул, что глубоко уважает его наследие. "Мне нравится то, что WWE сделали для Халка Хогана. Мы его любим и очень скучаем", - заявил он.

Также Родман выразил поддержку сыну Хогана - Нику, отметив, что знает его с детства и гордится тем, как он справился с трудностями.

В Зал славы Родмана ввели известные представители рестлинга Кевин Нэш и Шон Уолтман (Икс-Пак). Ранее они вместе выступали в легендарной группировке nWo.