17 Апреля 2026 21:46
Леброн Джеймс не принял решение о завершении карьеры

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс пока не определился со своим будущим и не планирует объявлять о завершении карьеры по окончании сезона-2025/2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, источники, близкие к игроку, утверждают, что 41-летний баскетболист не принял окончательного решения относительно продолжения выступлений.

Отмечается, что завершение карьеры по-прежнему остается возможным вариантом, однако разговоры о якобы запланированном прощальном туре не соответствуют действительности. По информации источников, подобные утверждения не раз опровергались, в том числе самим Джеймсом.

Таким образом, будущее одного из величайших игроков в истории НБА остается открытым, и окончательное решение он примет позже.

İdman.Biz
