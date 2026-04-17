17 Апреля 2026
Сегодня пройдут два четвертьфинала Азербайджанской Баскетбольной лиги

17 Апреля 2026 10:07
Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге состоятся еще два матча четвертьфинальной стадии, и сразу две команды могут оформить выход в полуфинал.

Как сообщает İdman.Biz, игровой день откроет встреча в Шеки, где местный клуб примет "Абшерон Лайонс". Матч пройдет в Олимпийском спортивном комплексе города и начнется в 14:00.

В первой игре уверенную победу одержал "Абшерон Лайонс" — 109:78. Победа во второй встрече выведет команду в следующий раунд.

Вечером на площадку выйдут "Сабах" и "Нахчыван". Игра состоится в Бакинском дворце спорта, старт — в 19:00.

В стартовом матче серии "Сабах" не оставил сопернику шансов, победив со счетом 106:74. Сегодня столичный клуб также может досрочно решить вопрос выхода в полуфинал.

Накануне уже определились две пары, которым потребуется третий матч. "Гянджа" победила "Орду" — 85:78 после поражения 106:108 в первой игре, а "Нефтчи" взял реванш у "НТД" — 119:99 после стартовой неудачи 94:97.

Согласно регламенту, в полуфинал выходит команда, первой одержавшая две победы в серии.

İdman.Biz
Новости по теме

Вембаньяма стал самым молодым обладателем Magic Johnson Award со времен Дюранта
05:18
Баскетбол

Вембаньяма стал самым молодым обладателем Magic Johnson Award со времен Дюранта

Награда вручается игроку, сочетающему выдающуюся игру на площадке с уважительным отношением к СМИ и болельщикам
Toyota представила робота-баскетболиста на матче в Японии - ВИДЕО
01:34
Баскетбол

Toyota представила робота-баскетболиста на матче в Японии - ВИДЕО

Во время презентации были протестированы навыки точности устройства
"Нефтчи" сравнял серию с "НТД" и перевел четвертьфинал в третий матч - ОБНОВЛЕНО
16 Апреля 21:30
Баскетбол

"Нефтчи" сравнял серию с "НТД" и перевел четвертьфинал в третий матч - ОБНОВЛЕНО

В первом матче победу одержал "НТД"

Лука Дончич допущен к борьбе за звание MVP сезона-2025/2026
16 Апреля 20:54
Баскетбол

Лука Дончич допущен к борьбе за звание MVP сезона-2025/2026

В регулярном чемпионате Дончич набрал суммарно 2143 очка
НБА побила рекорды по посещаемости и просмотрам
16 Апреля 00:08
Баскетбол

НБА побила рекорды по посещаемости и просмотрам

Лига зафиксировала резкий рост интереса к сезону-2025/2026

Сборная Азербайджана узнала соперников по Кубку мира
15 Апреля 19:55
Баскетбол

Сборная Азербайджана узнала соперников по Кубку мира - ФОТО

Турнир пройдет в начале июня в Польше

Самое читаемое

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"
15 Апреля 00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
15 Апреля 01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС
"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико"
15 Апреля 11:44
Мировой футбол

"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико" - ВИДЕО

Арбитры зафиксировали офсайд, проигнорировав предшествующее попадание мяча в руку Клемана Лангле
Ламин Ямал утешил партнеров и тренерский штаб после вылета "Барселоны"
15 Апреля 10:59
Мировой футбол

Ламин Ямал утешил партнеров и тренерский штаб после вылета "Барселоны" - ВИДЕО

Поступок вингера после завершения участия в Лиге чемпионов восхитил соцсети