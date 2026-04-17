Сегодня пройдут два четвертьфинала Азербайджанской Баскетбольной лиги

Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге состоятся еще два матча четвертьфинальной стадии, и сразу две команды могут оформить выход в полуфинал.

Как сообщает İdman.Biz, игровой день откроет встреча в Шеки, где местный клуб примет "Абшерон Лайонс". Матч пройдет в Олимпийском спортивном комплексе города и начнется в 14:00.

В первой игре уверенную победу одержал "Абшерон Лайонс" — 109:78. Победа во второй встрече выведет команду в следующий раунд.

Вечером на площадку выйдут "Сабах" и "Нахчыван". Игра состоится в Бакинском дворце спорта, старт — в 19:00.

В стартовом матче серии "Сабах" не оставил сопернику шансов, победив со счетом 106:74. Сегодня столичный клуб также может досрочно решить вопрос выхода в полуфинал.

Накануне уже определились две пары, которым потребуется третий матч. "Гянджа" победила "Орду" — 85:78 после поражения 106:108 в первой игре, а "Нефтчи" взял реванш у "НТД" — 119:99 после стартовой неудачи 94:97.

Согласно регламенту, в полуфинал выходит команда, первой одержавшая две победы в серии.