16 Апреля 2026 10:14
Сегодня пройдут вторые матчи 1/4 финала Азербайджанской баскетбольной лиги

Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге стартуют вторые матчи четвертьфинальной стадии.

Как сообщает İdman.Biz, в первый игровой день состоятся две встречи, которые могут повлиять на расклад в сериях.

В 14:00 "Орду" на выезде сыграет против "Гянджи". Первая встреча завершилась победой "Орду" со счетом 108:106.

В 19:00 в Баку встретятся "НТД" и "Нефтчи". В первом матче "НТД" оказался сильнее — 97:94.

Отметим, что остальные игры 1/4 финала пройдут 17 апреля. В полуфинал выйдут команды, одержавшие по две победы в своих парах.

