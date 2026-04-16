Сегодня пройдут вторые матчи 1/4 финала Азербайджанской баскетбольной лиги

Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге стартуют вторые матчи четвертьфинальной стадии.

Как сообщает İdman.Biz, в первый игровой день состоятся две встречи, которые могут повлиять на расклад в сериях.

В 14:00 "Орду" на выезде сыграет против "Гянджи". Первая встреча завершилась победой "Орду" со счетом 108:106.

В 19:00 в Баку встретятся "НТД" и "Нефтчи". В первом матче "НТД" оказался сильнее — 97:94.

Отметим, что остальные игры 1/4 финала пройдут 17 апреля. В полуфинал выйдут команды, одержавшие по две победы в своих парах.