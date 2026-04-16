НБА побила рекорды по посещаемости и просмотрам

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) подвела итоги регулярного чемпионата сезона-2025/2026, отметив рекордные показатели посещаемости и телевизионной аудитории.

Как передает İdman.Biz, за последние три сезона лига установила новый рекорд по общей посещаемости, превысив отметку в 22,18 миллиона зрителей на трибунах. В сумме матчи регулярного чемпионата за этот период посетили почти 67 миллионов болельщиков.

Отмечается, что это лишь третий случай в истории НБА, когда достигнут подобный показатель.

Серьезный рост был зафиксирован и в телевизионных рейтингах. Кубок НБА собрал более 40 миллионов зрителей на групповом этапе, а Матч всех звезд, впервые с 2002 года показанный на NBC Sports, в среднем посмотрели 8,8 миллиона человек на трех платформах.

В целом аудитория звездной недели превысила 46 миллионов зрителей, что стало лучшим результатом за последние 24 года и более чем втрое превысило показатели прошлого сезона.