Азербайджан и Беларусь проведут два матча в Баку

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу проведет два товарищеских матча против национальной команды Беларуси.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на report, об этом рассказал главный тренер сборной Тахир Бахшиев.

По словам специалиста, контрольные встречи состоятся 20 и 22 июня в Баку. Матчи станут частью подготовки национальной команды к заключительным играм группового этапа предварительной квалификации чемпионата Европы 2029 года.

Напомним, что сборная Азербайджана проведет свои последние матчи отбора 2 июля на выезде против Люксембурга и 5 июля в Баку против Ирландии.