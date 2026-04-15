"Нефтчи" в гостях у "НТД", "Сабах" против "Нахчывана"

Определено расписание ответных матчей четвертьфинальной стадии Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ).

Как сообщает İdman.Biz, игры пройдут 16 и 17 апреля и станут решающими в борьбе за выход в полуфинал.

16 апреля состоятся два матча. В 14:00 "Гянджа" примет "Орду", а в 19:00 сыграют "НТД" и "Нефтчи".

17 апреля пройдут оставшиеся встречи. В 14:00 "Шеки" встретится с "Абшерон Лайонс", а в 19:00 "Нахчыван" сыграет против "Сабаха".

Отметим, что по итогам этих матчей определятся все участники полуфинальной стадии турнира.