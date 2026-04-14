14 Апреля 2026 09:32
Сегодня пройдут матчи 1/4 финала Азербайджанской баскетбольной лиги

В Азербайджанской баскетбольной лиге сегодня состоятся еще два матча четвертьфинальной стадии.

Как сообщает İdman.Biz, в первой игре дня "Абшерон Лайонс" встретится с "Шеки". Матч начнется в 17:00.

Во второй встрече действующий чемпион страны "Сабах" сыграет против "Нахчывана". Игра стартует в 20:00 по бакинскому времени.

Обе встречи пройдут в Бакинском дворце спорта.

Отметим, что накануне "НТД" обыграл "Нефтчи" (97:94), а "Орду" оказался сильнее "Гянджи" (108:106). Ответные матчи серии запланированы на 16-17 апреля.

