13 Апреля 2026
Тахир Бахшиев: "Несмотря на победу, мы допустили много ошибок"

13 Апреля 2026 20:44
Главный тренер "НТД" Тахир Бахшиев прокомментировал победу своей команды над "Нефтчи" (97:94) в первом матче плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что ожидал сложную игру и поблагодарил команду за результат.

"В плей-офф шансы команд обычно равны. Мы знали, что "Нефтчи" - сильный соперник, и нас ждет тяжелый матч. В этом сезоне мы уже четыре раза встречались. Хорошо поработали на тренировках. Благодарю ребят, болельщиков и президента клуба за поддержку", - заявил Бахшиев.

При этом тренер подчеркнул, что исход противостояния еще не решен.

"Это только первая игра. Расслабляться нельзя. Впереди ответный матч, ничего еще не решено. Будем готовиться", - отметил он.

Бакшиев также указал на ошибки команды, несмотря на победу.

"Несмотря на победу, мы допустили много ошибок. Думаю, потенциал команды выше. Одной из проблем стало то, что мы поздно собрались, и по ходу сезона в составе происходили изменения", - добавил наставник.

