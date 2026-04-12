Леброн Джеймс установил уникальный рекорд в НБА

12 Апреля 2026 17:58
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вошел в историю НБА после матча регулярного чемпионата против "Финикс Санз".

Как сообщает İdman.Biz, "Лейкерс" уверенно обыграли соперника со счетом 101:73, а Джеймс набрал 28 очков.

После этой встречи 41-летний баскетболист стал первым игроком в истории лиги, достигшим отметок в 43 000+ очков, 12 000+ подборов и 12 000+ передач.

На данный момент в активе Джеймса 43 422 очка, что является лучшим результатом в истории НБА, а также 12 091 подбор и 12 010 результативных передач.

Отметим, что текущий сезон стал для Леброна 23-м в карьере в Национальной баскетбольной ассоциации.

