Игрок "Сабаха" вошел в символическую пятерку Лиги чемпионов

Баскетболист "Сабаха" и сборной Азербайджана Эммануэль Агбасон включен в символическую пятерку ФИБА Youth Champions League.

Как сообщает İdman.Biz, игрок стал лучшим на турнире по нескольким средним статистическим показателям: эффективность — 35,0, очки — 24,5, подборы — 16,5, блок-шоты — 4,5.

Агбасон также отметился яркими выступлениями в отдельных матчах. В игре против турецкого "Тофаша Бурса" он оформил дабл-дабл, набрав 26 очков и сделав 23 подбора. Встреча завершилась победой "Сабаха" со счетом 86:60.

В матче против немецкого "Порше ББА Людвигсбург" (72:61) баскетболист набрал 28 очков, сделал 20 подборов и 8 блок-шотов, установив рекорд турнира по этим показателям.

Отметим, что "Сабах" занял 7-е место среди 12 команд, впервые в истории азербайджанского баскетбола выступив в Youth Champions League.