Тренер "Гянджи": "Допустили простые ошибки и упустили победу"

14 Апреля 2026 00:57
Главный тренер "Гянджи" Халил Атлы прокомментировал поражение своей команды от "Орду" (106:108) в первом матче 1/4 финала Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил равную борьбу и поблагодарил игроков за самоотдачу.

"Поздравляю соперника. Они провели хороший матч. В целом обе команды показали достойную игру, у каждой были свои ошибки. Благодарю и своих баскетболистов - мы сражались до конца", - заявил Атлы.

Тренер подчеркнул, что ключевыми стали отдельные эпизоды.

"Это уже второй матч в сезоне, который доходит до овертайма. Играть дополнительные отрезки на выезде непросто. Мы выглядели очень хорошо, но одна-две простые ошибки повлияли на итог", - отметил он.

Атлы также обратил внимание на статистику встречи.

"Мы реализовали на 21 бросок больше, чем соперник, но все равно проиграли. Это значит, что где-то допустили ошибки. Процент попаданий оказался низким, и это сыграло против нас", - подчеркнул наставник.

По его словам, команда сделает выводы перед ответной игрой.

"Мы проанализируем ошибки и постараемся исправить их. Дома хотим добиться победы и продолжить серию", - добавил Атлы.

İdman.Biz
