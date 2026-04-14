Эммануэль Агбасон: "За моим успехом стоят партнеры по команде"

Баскетболист "Сабаха" U18 Эммануэль Агбасон прокомментировал попадание в символическую пятерку Юношеской Лиги Чемпионов ФИБА.

"Благодарен своим партнерам по команде. Я тоже старался сделать все возможное для коллектива. Усилия других игроков внесли вклад в мой личный успех. Думаю, в будущем мы сможем выступать еще сильнее. В целом турнир получился для нас очень хорошим и стал отличным опытом, поэтому мы с оптимизмом смотрим вперед", - заявил Эммануэль Агбасон в комментариях Report.

Баскетболист также подчеркнул, что команда только формировалась перед турниром:

"Для нас это был первый опыт участия в таком соревновании. В первом матче мы не показали ту игру, на которую рассчитывали. Но уже во второй встрече сыграли так, как хотели — начали лучше понимать друг друга и добились победы. В третьем матче также стремились выиграть, боролись до конца, но не получилось. Тем не менее в четвертой игре смогли одержать победу. Считаю, что команда в целом выступила достойно".

Отметим, что "Сабах" начал турнир с поражения от боснийской "Игокеи" (58:88), затем обыграл немецкий "Порше ББА Людвигсбург" (72:61). В матче за 5-8-е места команда уступила сербскому "Борацу" (60:67), после чего в игре за 7-е место победила турецкий "Тофаш" — 86:60.